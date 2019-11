SV vil samle opposisjonen og sikre regjeringsskifte ved neste valg: – Vi bør finne sammen

innenriks

– Vi vil at de fem partiene i opposisjonen skal samles om et tydelig alternativ til dagens regjering. Vi bør finne sammen, slik at vi kan skape forandring sammen. Folk ønsker handling mot klimakrisen og sentraliseringen, og folk vil se en kraftfull politikk for å få ned forskjellene i det norske samfunnet, sier SV-leder Audun Lysbakken etter landsstyremøtets uttalelse lørdag.

Han mener både Arbeiderpartiet, MDG, Rødt og Senterpartiet nå har et ansvar for å få til en kursendring og sikre rødgrønt flertall.

– Hele opposisjonen bør finne sammen

– Hvem som skal sitte i en ny regjering får forhandlinger etter valget avgjøre, men hele opposisjonen bør finne sammen i en rødgrønn allianse for å få en ny regjering på plass, forteller Lysbakken.

Landsstyremøtet mener omfanget av den felles plattformen må diskuteres nærmere, og poengterer at den ikke vil erstatte partienes egne programmer.

– En felles politisk plattform vil gjøre at vi kommer i gang med å planlegge den politiske snuoperasjonen som kan få forskjellene ned, stoppe sentraliseringen og bekjempe klimakrisen, sier Lysbakken.

Ikke aktuelt for Senterpartiet

For Senterpartiet er dette imidlertid ikke aktuelt.

– Vi må nå konsentrere oss om sakene, ikke om samarbeidskonstellasjoner. De enkelte partiene er i ferd med å starte prosessen med partiprogram for 2021. Det vil gi velgerne svar på hvilken politikk partiene vil føre og søke oppslutning om. Å lage rødgrønn plattform i tillegg til dette ser ikke Senterpartiet som aktuelt, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

