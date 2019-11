innenriks

Fengslingsmøtet ble holdt i Stavanger tingrett lørdag, ifølge avisa.

Den 29 år gamle mannens forsvarer, advokat Ørjan Eskeland, ba i fengslingsmøtet om at hans klient løslates, noe han ikke fikk medhold i.

Eskeland sa fredag at mannen nekter straffskyld.

Mannen som er siktet for voldtekt, er av afrikansk opprinnelse, men har vært bosatt i Stavanger i flere år. Etter fengslingsmøtet ble han ifølge Aftenbladet fremstilt for lege for vurdering av hans helsetilstand.

(©NTB)