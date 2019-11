Boringen avsluttet ved Trænarevet

innenriks

– Boringen gikk raskere enn planlagt, sier kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall DEA til NTB.

Han bekrefter at operasjonen nå er avsluttet, og at boreriggen West Hercules er på vei til neste oppdrag, som er å bore en CO2-brønn for Equinor.

Den tidlige avslutningen tyder ifølge bransjenettstedet Upstream på at det ikke ble gjort funn i den såkalte Toutatis-brønnen. Wintershall DEA vil ikke uttale seg om dette og viser til at det er Oljedirektoratets oppgave å gå ut med selve resultatet.

Bellona-sjef Frederic Hauge er for sin del lettet over signalene om at den såkalte Toutatis-brønnen kan se ut til å ha vært tørr.

– Jeg er utrolig glad i dag. Jeg har gått den siste måneden med et bilde av plattformen på den ene siden og Lofoten på den andre, og det er bare så feil, sier Hauge til NTB.

– Nå må det bli stopp på tildeling av nye lisenser i dette området, sier han.

Bellona har kjempet hardt mot leteboringen, som har funnet sted i sårbare områder ved Trænarevet like sør for Lofoten.

(©NTB)