Mann dømt til fem års fengsel for overfall i Oslo

– Det er vesentlig at straffen blir satt så strengt at den klart markerer alvoret i hendelsen, skriver Oslo tingrett i dommen som falt mandag.

23-åringen er dømt for et overfall som skjedde i november 2018, og for å ha overfalt tre kvinner på tre forskjellige steder i Oslo øst i løpet av tre kvarter en natt i mars i år.

Det første angrepet skjedde inne i en heis mens kvinnen hadde med seg barnet sitt. Der tok han tak i skrittet og brystet hennes.

Tre angrep samme kveld

En sen kveld i mars i år fulgte mannen først etter en kvinne fra T-banen før han overfalt henne og befølte henne så hardt utenpå klærne at det gjorde vondt. Kvinnen fikk ringt til politiet, men mannen kom seg unna og tok T-banen.

Bare 20 minutter senere fulgte 23-åringen etter en annen ung kvinne fra en bussholdeplass. Han overfalt henne i en trappeoppgang, holdt henne fast og prøvde å rive av henne klærne. Basketaket ble avbrutt da kvinnen ble dyttet mot et dørhåndtak slik at det ble mye lyd og ekko i oppgangen.

Mannen løp til T-banen etter dette overgrepet. Han tok T-banen én stasjon og fulgte deretter etter en 15 år gammel jente. Retten finner det bevist at han tok tak rundt halsen hennes og prøvde å ta under klærne hennes.

– Tiltalte holdt fast i henne og slo henne med knyttet neve minst tre ganger. De to siste slagene kom etter at det kom folk til og skulle ifølge tiltalte være for å få det til å se ut som et ran, heter det i dommen.

Utrygghetsfølelse

Mannen erkjente straffskyld da han møtte i Oslo tingrett, men han forklarte at han ikke hadde til hensikt å voldta noen av kvinnene. Hensikten var bare å ta på dem, sa han.

Han beklaget også hendelsene og skammet seg sterkt, ifølge dommen.

Oslo tingrett legger i dommen vekt på at det dreier seg om overfall med klart seksuelt motiv av unge jenter i det offentlige rom. Retten viser til den frykten og utrygghetsfølelsen slike overgrep fører til.

23-åringen er dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning til kvinnen som ble overfalt i november i fjor. To av de andre kvinnene tilkjennes 150.000 kroner i oppreisning, mens den siste kvinnen tilkjennes 175.000 kroner i oppreisning.

