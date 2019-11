Støre: For tidlig å konkludere om Hauglie

innenriks

Støre påpeker at saken er under granskning i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Hauglie skal svare på spørsmål som blir stilt fra Stortinget, og vi skal da vurdere de svarene når vi får dem, sier Støre til NTB.

Han mener saken koker ned til når statsråden ble klar over at Nav var på feil kurs, og hva hun gjorde med den kunnskapen.

– Vi har sagt at det reiser seg tillitsspørsmål om når statsråden visste, og hva hun gjorde med hva hun visste. Men det er et så alvorlig spørsmål at vi skylder alle de som har lidd urett, men også statsråden, at vi lytter i riktig rekkefølge, sier han.

Mandag ble det kjent at Rødt stiller mistillitsforslag mot Hauglie på grunn av Nav-skandalen.

Etatens feiltolkning av loven har ført til at opp mot 80 personer er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, mens opp mot 2.400 har fått urettmessige krav om tilbakebetaling av trygdeytelser etter å ha oppholdt seg i andre EØS-land.

