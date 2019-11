innenriks

Bergen kommune orienterer de evakuerte og skaffer dem transport hjem igjen, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i en pressemelding.

E39 er stengt inn mot Bergen sentrum etter en kolossal vannlekkasje.

Nødetatene ble sendt til Sandviken i Bergen tirsdag kveld da beboere i området meldte at det fosset vann ut av muren som går nedenfor E39. Anslagsvis har 750.000 liter vann lekket ut. Politiet fryktet for at veien kunne kollapse, og 60 beboere ble evakuert.