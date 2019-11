Mann dømt til 15 års fengsel for drap på gravid kone

innenriks

29-åringen dømmes også for likskjending. Retten finner det bevist at han tente på flere steder i stuen og på kjøkkenet, hvor avdøde ble funnet, skriver Stavanger Aftenblad.

I dommen vises det til at avdøde beviselig var død før brannen startet.

Mannen dømmes videre til å betale oppreisningserstatning på 200.000 kroner til hver av avdødes foreldre og én million korner i erstatning til forsikringsselskapet som følge av brannen. Straffeutmålingen er den samme som aktors påstand.

Mannen har forklart at han ikke vet hvordan brannen i leiligheten startet og har hele tiden nektet straffskyld. Retten mener at tiltaltes forklaring strider med bevis i saken. At tiltalte verken har tilstått eller vist anker i retten er straffeskjerpende.

Den 24 år gamle kvinnen ble funnet død etter at det brøt ut brann i kjellerleiligheten ekteparet leide i Lunden i Egersund 17. september i fjor. Allerede dagen etter ble ektemannen siktet i saken.

Både tiltalte og kvinnen han nå dømmes for å ha drept, er opprinnelig fra Sudan. De to giftet seg i 2014. Tiltalte kom til Egersund sommeren 2016. Kona kom to år senere – i mai 2018, fire måneder før hun ble drept.

Kvinnen hadde omfattende hodeskader da hun ble funnet. Sakkyndige har tidligere konkludert med at skadene hun var påført, ikke er forenlig med at hun skal ha falt fra en høyde.

