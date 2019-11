Sju evakuerte får flytte hjem etter brann i Nordland

innenriks

Det var fare for at brannen i bygget, en såkalt fjøsgarasje, kunne spre seg til nærliggende hus. Det ble opprettet en sikkerhetssone på 100 meter rundt bygget på grunn av en propanflaske i bygget.

Sju personer fra to boliger som ligger i nærheten, ble evakuert. Like før klokken tre melder politiet at beboerne får komme hjem igjen.

– Vi har fått beskjed fra brannvesenet om at de evakuerte fra hus rundt brannen kan flytte hjem, opplyser politiet i Nordland.

Det er ikke dyr i bygget som brenner. Det er overtent, men brannvesenet har kontroll på stedet. Kraftlaget kuttet strømmen til bygningen.

– En nabogård er blant annet evakuert, men bonden har fått lov til å være til stede i tilfelle værforholdene endrer seg, og dyrene må ut. Per nå er den ikke rammet av brannen, sa operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt til NTB tidligere i natt.

(©NTB)