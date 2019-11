Advokater slipper fengselsstraff i stor narkotikasak

innenriks

Det får NRK bekreftet av de tiltaltes forsvarere. På forhånd hadde statsadvokaten lagt ned påstand om henholdsvis åtte og et halvt og drøyt seks års fengsel for de to tidligere advokatene.

Samfunnsstraff

Den ene eksadvokaten, som innrømmer å ha solgt om lag to kilo amfetamin, er dømt til samfunnsstraff 340 timer.

– Min klient er fornøyd med straffen. Han er dømt for det han har innrømmet, å ha kjøpt narkotika av en person. Men han er ikke dømt for å ha vært delaktig i en organisert gruppe som har innført 87 kilo amfetamin, sier mannens forsvarer Jan Christian Kvanvik til NRK.

Kvanviks klient fikk hjerteinfarkt da han satt varetektsfengslet, og fylkeslegen har konkludert med at han fikk uforsvarlig behandling i forbindelse med hjerteinfarktet.

Kvanvik sier at retten har tatt utgangspunkt i dette i straffeutmålingen.

Frikjent

Den andre eksadvokaten har hele veien nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre, og er blitt frikjent av tingretten.

– Slik vi så det var bevisene mot vår klient veldig tynne. At han nå er frikjent er veldig gledelig, men også noe vi forventet, sier en av mannens forsvarere, Jon Anders Hasle.

Rettssaken har gått i Nord-Troms tingrett siden 30. september. Fem personer har vært tiltalte i straffesaken, inkludert de to eksadvokatene fra Tromsø. De tre siste medtiltalte er en nordmann, en tysker og en serber.

Sammen er de fem for å ha innført til sammen 87 kilo amfetamin.

Den antatte hovedmannen er den eneste som har erkjent straffskyld for hele tiltalen.

(©NTB)