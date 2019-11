Norge i spissen for ny handlingsplan mot landminer

innenriks

Denne uken har Norge vært vertskap for tilsynskonferansen for Minekonvensjonen, som forbyr all bruk av antipersonellminer.

600 deltakere fra stater, FN og humanitære organisasjoner har deltatt på konferansen. 58 millioner miner har blitt fjernet siden konvensjonen ble vedtatt for 22 år siden, og nå trappes mineryddingsarbeidet trappes ytterligere opp.

– Den nye handlingsplanen skal sørge for at alle stater innen kort tid vil kartlegge minerammede områder og få på plass en nasjonal plan for minerydding i tråd med internasjonale standarder. Dette skal gjelde også i konfliktområder der ikke-statlige væpnede grupper har lagt ut nye, ofte improviserte, miner, noe som har ført til et økende antall sivile drepte og skadde, etter mange år med nedgang, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Land hvor mennesker jevnlig rammes av miner er ofte lavinntektsland, som er avhengige av internasjonal støtte for å få hjelp i mineryddingsarbeidet. Den nye handlingsplanen, som gjelder for de neste fem årene, legger i tillegg vekt til å gi personer med mineskader tilgang til god helsehjelp og andre tjenester.

