– Vi har fått melding fra Hovedredningssentralen om at det har vært en gasseksplosjon. To personer er skadet. Skadeomfanget er ukjent. Arbeidstilsynet er varslet, og politiet vil sende personell til stedet. Det vil bli gjort taktiske og tekniske undersøkelser, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til VG.

Heimdal er et gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlige delen av Nordsjøen, nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensen mot britisk sokkel.

