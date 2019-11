Tørreste november i Bergen på nesten 100 år

innenriks

– Det har vært minimalt med nedbør denne måneden. Bergen har fått litt over 20 prosent av normalen, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Bergens Tidende.

Bare to ganger tidligere har det vært målt mindre: I 1876 (42 mm, målt på Nordnes) og i 1921 (51 mm, målt på Frederiksberg).

Det vil også medføre en tørkerekord for november for målestasjonen på Florida, som overtok som Meteorologisk institutts målestasjon i Bergen i 1985.

– Rekorden på Florida før nå er 62 millimeter fra 1993. Det betyr at en for praktiske formål er sikker på at 2019 blir den tørreste novembermåneden på Florida noensinne, skriver værentusiast Robert Næss i en epost til BT.

