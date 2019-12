Kommunen om Tromsø-saken: – Som lyn fra klar himmel

innenriks

Familien kom til Norge fra Sudan som flyktninger, og har fått ordinær oppfølging fra kommunen i den forbindelse.

– Dette kom som lyn fra klar himmel. Vi har ikke registrert at det har kommet noen signaler til oss som skulle tilsi at vi skulle fange dette opp, sier avdelingsdirektør for oppvekst, utdanning og kultur Kari Henriksen i Tromsø kommune til NTB.

Det bekrefter også ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– Men vi vil se etter hvert om det er ting som kunne vært gjort enda bedre. Det er for tidlig å si, sier han.

Kommunen holdt pressekonferanse om saken tirsdag.

– Tragisk hendelse

En kvinne i 20-årene og hennes tre barn på seks, fire og ett og et halvt år ble funnet livløse i sjøen ved Fagereng på Tromsøya mandag ettermiddag. Kvinnen og jenta på seks år døde mandag kveld, mens de andre jentene behandles for livstruende skader på Rikshospitalet i Oslo.

Politiet etterforsker nå den avdøde kvinnen for drap og drapsforsøk på barna.

– Det er en tragisk hendelse som berører oss alle. Hele lokalbefolkningen er berørt. Det er mange involverte, både i skole, med elever, i barnehagen, barn og ansatte, sier ordføreren.

Minnestund på skolen

Den seks år gamle jenta var elev ved Borgtun barneskole. Skolen holdt minnestund tirsdag.

– Det er viktig for oss at skolen tar godt vare på elevene som er igjen. Barn har mange spørsmål når sånne ting skjer, det skal vi voksne ta på største alvor, sier Henriksen.

De to jentene på fire og ett og et halvt år gikk i samme barnehage i Tromsø. De får nå behandling på Rikshospitalet. Barna i barnehagen vet foreløpig ikke hva som har skjedd med jentene.

– Det har ikke blitt gjort noe overfor ungene i barnehagen ennå. Det handler om at politiet ikke har bekreftet noe navn på de to jentene. Dermed kan vi ikke iverksette tiltak for ungene ennå, sier Henriksen.

De ansatte i barnehagen er orientert og hadde personalmøte om saken i morges.

– Det skal være nytt møte tirsdag ettermiddag. Og vi har hatt helsepersonell inne som også skal bistå i det møtet, sier hun.

Fikk ingen spesiell oppfølging

Kvinnens ektemann kom til Tromsø i 2016, mens kvinnen og barna kom året etter på familiegjenforening, ifølge Wilhelmsen. Politiet sa under sin pressekonferanse tidligere mandag at mannen kom til Norge i 2015.

Mannen er i jobb i en privat bedrift i Tromsø, mens kvinnen hadde tilknytning til kommunens introduksjonsprogram gjennom Flyktningtjenesten. Familien har bodd i en ordinær bolig i Tromsø.

Kommunepsykologen og helsesykepleiere er tilgjengelig for dem som ønsker det.

