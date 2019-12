Mann i 30-årene siktet for drap i Lakselv

innenriks

Den avdøde personen er en utenlandsk statsborger i 40-årene. Både den drapssiktede og avdøde er kjent for politiet fra tidligere, opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Politiet fikk melding om en knivhendelse like etter klokka 15.30 tirsdag og rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper til leiligheten. Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet, men etter kort tid ble mannen i 40-årene erklært død.

Avdøde skal angivelig ha blitt knivstukket. Tirsdag kveld var ikke avdødes pårørende i utlandet varslet, og politiet var derfor sparsommelige med opplysninger om mannen.

Skal ikke være familiær relasjon

Politiet opplyser at de er tidlig i etterforskningen av saken, og mener det er for tidlig å si noe om motiv eller foranledningen til handlingen.

– Vi har dannet oss et visst bilde om hva som har skjedd, men som sagt, vi er fortsatt tidlig i etterforskningen og jobber bredt, sa etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark politidistrikt på pressekonferansen.

Politiet jobber med å undersøke hva slags relasjon det var mellom siktede og avdøde. Ifølge etterforskningslederen var de bekjente og vanket i samme miljø, men det er ikke noen familiær relasjon mellom dem.

Det er Finnmark politidistrikt som etterforsker saken, men ifølge etterforskningsleder Andreassen blir det gjort løpende vurderinger om å be om bistand fra Kripos.

Funnet i sosialbolig

Den drapssiktede mannen ble pågrepet i leiligheten der avdøde ble funnet.

Ifølge lokalavisa iFinnmark er det antatte åstedet en sosialbolig. Personen som bor i den aktuelle leiligheten, skal være en del av rusmiljøet i Lakselv, skriver avisa.

Naboer har opplyst til avisa at det var fest i leiligheten tirsdag og høy musikk fra boligen, men politiet svarer at de foreløpig ikke har oversikt over hvor mange som var til stede da det angivelige drapet skjedde.

Bilder fra stedet viser en mann som blir ført ut av et bygg av politiet, ikledd en hvit drakt og med hendene i håndjern på ryggen. Det er imidlertid ikke bekreftet at denne personen er den antatte gjerningsmannen.

Politiets opplysninger tilsier at det er kniv som er det antatte drapsvåpenet, og at den tirsdag kveld fortsatt var på åstedet.

Ikke avhørt

Den siktede var ikke avhørt av politiet tirsdag kveld. Politiet planlegger å gjennomføre avhør onsdag.

Mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, skriver i en SMS til NTB at han kun har hatt én kortere innledende samtale med klienten, og at det ikke er kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Det får vi ta på et senere tidspunkt, skriver han.

Lakselv er kommunesenteret i Porsanger kommune i Finnmark. På tettstedet bor det i overkant av 2.000 mennesker.