Politiet undersøker mulig skyting i Oslo

Det var rundt klokka 23.25 mandag at det ble meldt om flere smell fra området ved Briskeby brannstasjon, samt personer og kjøretøy som raskt forlot stedet, opplyser politiet på Twitter.

– Vi fikk meldinger fra om flere høye smell rundt brannstasjonen, Kiwi, Løvenskiolds gate og Industrigata, sier operasjonsleder Tor Jøkling ved politiet i Oslo til NTB.

Politiet sendte flere væpnede patruljer til området, og samtidig fikk de melding om at en mindre, sølvfarget Mercedes med to, muligens tre personer var blitt sett kjørende fra åstedet i retning Vestkanttorget. To menn ble beskrevet som av henholdsvis afrikansk opprinnelse og muligens fra Midtøsten, begge cirka 25 år. Den mulige tredjepersonene er det ingen beskrivelser av.

Da politiet kom til stedet, ble det ikke funnet verken skadde eller noen av personene som var beskrevet av vitner. Verken sykehus eller legevakt har tatt imot personer med skuddskader.

– Vi er i området og undersøker, og vi har grunn til å tro at det kan ha blitt avfyrt skudd, uten at vi kan si noe mer om hva som er funnet. Vi ønsker tips fra vitner som kan ha observert noe, sier Jøkling.

Politiet har fått inn flere tips i saken.

– Vi skal også gjennomgå det som er av kameraovervåking i området. Vi prioriterer selvsagt denne hendelsen høyt, det er svært alvorlig når det er skudd avfyrt i et tett befolket område, sier operasjonslederen.

