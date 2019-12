Lagmannsretten forkaster mulla Krekars anke om utlevering til Italia

innenriks

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, opplyser til NRK at avgjørelsen vil bli anket.

– Nå har anken til lagmannsretten blitt ferdigbehandlet av lagmannstrett, som har forkastet den anken. Det vil si at tingrettens kjennelse om at vilkårene er til stede for utlevering fremdeles står seg, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til kanalen.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

– Politisk spill

Mulla Krekar møtte i november i Oslo tingrett. Han motsatte seg da utlevering til Italia.

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i retten.

I Oslo tingretts kjennelse heter det at det er rettens syn at Krekar vil få en rettferdig rettergang i Italia og at hans grunnleggende rettigheter ikke vil bli krenket.

Krekar har trukket fram at en utlevering til Italia vil medføre risiko for at han derfra kan bli utlevert til Irak og der vil risikere dødsstraff. I 2016 kom Oslo tingrett til at Krekars liv ikke er i alvorlig fare, og tingretten kunne ikke se at vurderingen skal endres nå.

Kan bli lang prosess

Behandlingen av utleveringsspørsmålet for Krekar kan bli en lang prosess. Når rettssystemet til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten. Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).