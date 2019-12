Mann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge

innenriks

Mannen skal ha angrepet en flere ansatte i Oslo-politiet inne på politihuset på Grønland i Oslo.

– Tiltalte var på politihuset på Grønland for å anmelde et forhold. Det oppsto en situasjon inne på politihuset, som er foranledningen til punktene han nå er tiltalt for, sier politiadvokat Jeanette Svendsen i Oslo politidistrikt til NRK.

Mannen skal blant annet ha slått en politiansatt i hodet uten forvarsel, skallet ned en annen og slått en arrestforsvarer så han pådro seg hjernerystelse.

I Sverige er han siktet for drapsforsøk etter at han skal ha dyttet en kvinne i 70-årene foran et godstog i Lund. Kvinnen ble alvorlig skadd. Ifølge vitner på stedet skal kvinnen ha virket som et tilfeldig valgt offer.

