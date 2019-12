Algerammede lakseoppdrettere i Nordland og Troms får øke produksjonen

innenriks

Det opplyser fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) torsdag.

Nær 8 millioner laks døde som følge av oppblomstringen av Chrysochromulina-algen i en rekke oppdrettsanlegg i Nordland og Troms.

Det har ført til tap på flere hundre millioner kroner for de rammede oppdrettsselskapene.

For å hjelpe oppdretterne åpnet Fiskeridepartementet for at selskapene kunne søke om å øke lakseproduksjonen.

Cermaq Norway, Ballangen Sjøfarm, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm, Nordlaks, Salaks, Sørrollnesfisk og Northern Lights Salmon, Ellingsen Seafood og Mortenlaks har fått innvilget sine søknader.

– Disse oppdretterne har vært gjennom svært tøffe tider. Jeg håper dette vil bidra til at de kan komme seg på beina igjen, sier Nesvik.

