SAS stuper på børsen etter kvartalsrapport

innenriks

Flyselskapet la fram kvartalsrapporten sin torsdag morgen. Der betegner selskapet resultatet for 2019 som «utilfredsstillende».

Flere analytikere trekker fram at selskapet har svake forventninger, ifølge E24.

Også Norwegian hadde en dårlig dag på børsen, og stengte ned med 0,75 prosent. Selskapet la fram trafikktall torsdag morgen og meldte om en realtrafikknedgang (RPK) på 23 prosent dette kvartalet.

Hovedindeksen falt torsdag med 0,11 prosent til 897,65 poeng.

Equinor-aksjen er mest omsatt torsdag og endte uendret. Nest mest omsatt er DNB som falt 1,28 prosent og Entra som steg 1,43 prosent.

Gårsdagens vinner Photocure falt kraftig torsdag. De gikk opp 19,15 prosent onsdag, og falt 13,91 prosent torsdag.

Dagens vinner er Thinfilm Electronics. De gikk opp 27,18 prosent torsdag.

Telenor-aksjen falt 1,39 prosent etter en avsløring om at et datterselskap i Pakistan skal ha blitt svindlet for store verdier.

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 63,40 dollar torsdag ettermiddag. Det er en økning på 0,63 prosent.

Børsdagen endte med en nedgang på 0,70 for Londons FTSE 100, DAX 30 i Frankfurt falt med 0,41, og CAC 40 i Paris økte med 0,18 prosent.

(©NTB)