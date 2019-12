Polfarerne og hjelperne står 150 meter fra hverandre

innenriks

Det er ruskete vær og vanskelig is i området der de to lagene skal møtes.

– Råken er foreløpig litt for stor, og de har ikke krysset over ennå. Men de har jublet og ropt, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til VG.

Gamme og Rotmo er sendt ut fra skipet Lance for å hjelpe polfarerne Horn og Ousland med proviant. Det var torsdag rundt tre kilometer mellom de to gruppene. Da slo Gamme og Rotmo leir ved en stor råk.

– Ikke i nød

Ousland og Horn har veldig lite proviant igjen, men polfarerne ønsker ikke å kalle aksjonen en redningsaksjon.

Oppdateringene fra Ousland og Horn viser at de to er utmattet, har frostskader og har måttet reparere ødelagt utstyr. Men foreløpig er det uaktuelt å sende helikopter for å hente ut polfarerne, og de er ikke i nød, sa Ebbesen tidligere på dagen fredag.

– Det å klare seg selv henger høyest, sa han.

Over 85 dager

Ousland og Horn krysser Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. De har brukt en såkalt packraft, en liten oppblåsbar kano, til å krysse råker i isen. Polfarerne har vært utendørs under ekstreme forhold i over 85 dager.

Skipet Lance var en periode frosset fast i isen, men ble frigjort og seiler nå nordover gjennom råkene.

(©NTB)