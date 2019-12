Vy-navnet havner i retten

innenriks

Tvistesaken er berammet til tirsdag 10. desember i Oslo tingrett og vil etter planen pågå i tre dager.

Anders Haakon Lier, som er styreleder i kommunikasjonsbyråets eierselskap EXP Group, sier til Dagens Næringsliv at det vil bli belyst i retten hvordan de har kommet fram til erstatningssummen.

Når det gjelder byråets navn, vil de først se på utfallet av rettssaken før de tar stilling til et eventuelt navnebytte.

Tidligere i år skiftet NSB navn til Vy i en prosess som vil koste opp mot 280 millioner kroner. Vy Communication gikk til sak for krenkelse av selskapets varemerke og krever erstatning.

Byrået mener at NSB/Vy-gruppen var klar over at deres selskap bar Vy-navnet, men aldri tok kontakt for å avklare situasjonen.

«Vygruppen er ett av de mest kjente selskapene i Norge. Når dette lanserer varemerket og foretaksnavnet Vy med omfattende markedsføring og mediedekning, vil andre aktører med samme varemerke og navn i løpet av kort tid bli fortrengt,» skriver selskapet i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett.

