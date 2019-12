Køer over fjellet i Sør-Norge – veier kan stenge på kort varsel

innenriks

Vinterværet har ført til problemer på flere av fjellovergangene i Sør-Norge, der sterk vind og snødrev skapte utfordringer allerede fra tidlig søndag. Vegtrafikksentralen kalte inn alt tilgjengelig mannskap for å brøyte og strø veiene, og det ble gjort i løpet av natten.

– Det er stedvis svært glatt, så vi henstiller alle i trafikken om å kjøre forsiktig, sa Arvid Wahlstrøm ved Vegtrafikksentralen øst til NTB søndag kveld.

Usikre forhold

Klokka 3.15 meldte sentralen at E134 over Haukelifjell var åpnet for fri ferdsel, etter at kolonnekjøringen på strekning Liamyrane til Vågslid tidligere på natten hadde gått ekstremt sakte.

– Snø- og isdekke. Klokken 0.00 var det minus 1 grad, frisk bris, skyet og snø. Kolonnekjøring kan bli innført på kort varsel, lød beskjeden klokka 3.25.

Også riksvei 52 Hemsedalsfjellet og E16 Filefjell er åpne for trafikk, men det kan bli innført kolonnekjøring på Hemsedalsfjellet på kort varsel, advarer Vegtrafikksentralen.

Ulykke og ras

Politiet i Vest meldte klokka 2.51 natt til mandag at en bil med to personer har kjørt utfor veien på E134 ved Odda på Haukeliveien mens det var kolonnekjøring. Fører, en far i 30-årene, og passasjer, hans 11 år gamle datter, er ifølge politiet uskadd.

Det er også kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda, mens fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland ble meldt åpnet for fri ferdsel klokka 2.40.

Fylkesvei 51 over Valdresflye er stengt og blir ikke åpnet før mandag. Riksvei 13 Vikafjell er også stengt, og vil ikke åpnes mandag fordi det er gått et ras.

(©NTB)