NRK: Bergensbanen kan bli kjørt av tysk eller svensk selskap

Kontraktssigneringen for det som kalles Trafikkpakke Vest, som omfatter togstrekningene Oslo S – Bergen, Bergen – Voss – Myrdal og Bergen – Arna, finner sted på mandag klokken 12.

Kilder opplyser til NRK at det er Vy, SJ Norge og Arriva/Tide som ligger best an.

– Jeg vil verken bekrefte eller avkrefte at det er riktig, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til NRK om opplysningene om hvem som er med i sluttspurten.

Vinneren av anbudet kan være de som vil betale mest for togmonopolet på Vestlandet.

– Bergensbanen er så viktig å få for disse togselskapene at de antakelig vil være villig til å betale for å få dette anbudet, sier leder Rolf Ringdal for Norsk Lokomotivmannsforbund til kanalen.

Fra før har britiske Go-Ahead fått tilslaget på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. De overtar driften 15. desember i år.

Svenske SJ har på sin side fått tilslaget på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen. De begynner driften i juni neste år.

Neste år legges også en rekke strekninger på Østlandet ut på anbud. Her signeres kontrakten i august 2021, med oppstart i desember 2022.

