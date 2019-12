Vys konserndirektør: – En gledens dag

innenriks

– Det er en gledens dag for Vy i dag. Det er sånn at etter to andreplasser er det tredje gang som gjelder. Vi har brukt tilbakemeldinger vi har fått i de foregående rundene konstruktivt, og har gått hjem og forbedret både tilbud og pris, og har nå endelig kommet til topps, sier Fosen.

Konserndirektøren gleder seg ekstra over at Vy kom best ut både på pris og kvalitet, og sier de vil komme tilbake til tilbudet de har laget så snart karensperioden er over.

– Med Vy fortsatt i førersetet blir det blant annet flere avganger på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen, og på Vossebanen mellom Bergen, Voss og Myrdal, tilpasset sesong og årstider.

Fosen forteller at de tar sikte på å skape et tilbud som utnytter potensialet i Bergensbanen og vil ha fokus både på turister, ferierende og de som bor langs strekningen.

– Det er få strekninger på denne kloden som er en så flott naturopplevelse. Vi gleder oss til å utvikle det videre, sa Fosen og rettet samtidig en stor takk til dem som hver dag jobber for at toget skal gå.

(©NTB)