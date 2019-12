Sesongens kraftigste uvær i gang i Sør-Norge

innenriks

Det ventes kraftig vind over store deler av landet det neste døgnet, ifølge meteorologene. Mest vil det blåse i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, hvor det er stedvis full storm tirsdag kveld.

På Vestlandet oppfordres folk til å binde fast løse gjenstander. Meteorologene advarer også om at uværet kan påvirke trafikken, og at trær kan blåse over ende.

Det er på Vestlandet og i Trøndelag uværet vil merkes best.

Nordsjøen rammes

Ifølge Bergensavisen er alle helikopteravganger fra Florø og Bergen til og fra Nordsjøen stoppet. I Stavanger gikk siste helikopter klokken 13.30, og alle avganger resten av dagen er avlyst. Også Kristiansund lufthavn har kansellert flere avganger til Nordsjøen.

I Bergen er det ventet rundt 50 millimeter regn fra tirsdag morgen til onsdag morgen, opplyser meteorolog Isak Slettebø ved StormGeo til Bergens Tidende.

Snøskredvarsel

Den kraftige vinden fører også til at det er utstedt farevarsel på nest høyeste nivå – oransje – for snøskred flere steder på Vestlandet. Faren for snøskred er betydelig i både Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss, Hardanger og i Heiane i Sunnhordland, ifølge varsom.no.

Meteorolog Kristin Sæther ved Vervarslinga på Vestlandet ber folk holde seg innendørs om de ikke har helt nødvendige ærend.

– Det er kraftig nok vind til at greiner kan knekke, og vi venter store utfordringer i trafikken med snøfokk i tillegg til kraftig vind, sier hun til NRK.

Stengte fjelloverganger

I Sør-Norge er det en rekke stengte veier tirsdag kveld. Blant annet er alle fjellovergangene i Hedmark og Oppland stengt. På de mest trafikkerte fjellovergangene mellom Øst- og Vestlandet er det kolonnekjøring.

I Nord-Norge er det også en rekke stengte veier, og kolonnekjøring på mange strekninger.

På Vestlandet er også flere ferjestrekninger stengt på grunn av vind og vær.

Mye snø

Det er også sendt ut oransje farevarsel for fjellene i sør på grunn av store snømengder. I tillegg blir det kraftig vind og snøfokk, som gir vanskelige kjøreforhold, ifølge meteorologene.

Det er også sendt ut gult farevarsel på grunn av sterk vind langs store deler av kysten.

– Lokalt kan det bli vindkast på 27 meter per sekund, tvitrer meteorologene.

(©NTB)