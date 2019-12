Solberg husker ikke når hun fikk vite om Navs praksisendring

innenriks

I det første spørsmålet fra kontroll og konstitusjonskomiteen til statsminister Erna Solberg vises det til at hun i juni i år ble orientert om at Nav hadde endret praksis for nye saker om rett til ytelser under kortvarige midlertidige opphold i andre EØS-land for at praksis skulle samsvare med EUs trygdeforordning.

– Hva foretok statsministeren og Statsministerens kontor seg da, og ble det gjort noen vurderinger av om det burde bli gitt noe informasjon til Stortinget? heter det.

Husker ikke

– Jeg har tidligere opplyst til Stortinget at jeg i juni ble kjent med at Nav endret praksis. Jeg kan imidlertid ikke huske på hvilken måte jeg fanget opp dette eller tidfeste det nærmere. Dette var ikke informasjon som kom til Statsministerens kontor via Arbeids- og sosialdepartementet, svarer Solberg i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Praksisendringen var en offentlig opplysning. Basert på den informasjonen jeg hadde på det tidspunktet, var det ikke grunnlag for at Statsministerens kontor skulle foreta seg noe i sakens anledning, heter det videre i svaret fra statsministeren-

– Det var først 18. oktober at Statsministerens kontor ble varslet om at reglerverket hadde vært praktisert feil helt siden 2012, og at enkeltpersoner kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet, skriver hun.

Oppsiktsvekkende, mener SV

SVs Freddy Øvstegård i kontroll- og konstitusjonskomiteen reagerer på svaret:

– Det er oppsiktsvekkende at Erna Solberg svarer at hun ikke husker hvordan hun ble informert om Navs praksisendring i denne saken i juni 2019. Regjeringen viser nok en gang hvor omtrentlig de har behandlet viktig informasjon i denne saken.

– Samtidig som statsministeren ikke husker hvordan hun fikk opplysningen, så husker hun at opplysningen ikke ga grunn for henne til å foreta seg noe. Det ikke henger ikke logisk på greip, påpeker SV-representanten overfor NTB.

Hvis denne praksisendringen hadde blitt informert om til Stortinget, kunne Nav-skandalen ha blitt avdekket tidligere, mener Øvstegård

– Derfor kan Erna Solberg nå ha gjort seg medskyldig i manglende informering av Stortinget, sier han.

Statsminister Erna Solberg må forberede seg på å møte i en åpen kontrollhøring om Nav-skandalen 9. og 10. januar.

(©NTB)