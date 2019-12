innenriks

Fergen var på vei fra Sævrøy til Fedje, men har nå snudd, skriver Bergens Tidende.

Et vitne avisen har snakket med forteller at fergen skal ha truffet en fjellvegg. Det skal også ha vært lite vind i området da ulykken inntraff.

Ifølge hovedredningssentralen skal det ikke være noe dramatikk.

På Twitter skriver Vest politidistrikt at nødetatene kjører til stedet der det er antatt at fergen vil legge til land, for å håndtere mottak av passasjerer og snakke med vitner og andre involverte.

(©NTB)