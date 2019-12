Lance sitter fortsatt fast i isen

innenriks

Skipet, som har polfarerne Børge Ousland og Mike Horn om bord, driver fortsatt sakte med isen. Men det går sakte, bare rundt én kilometer i timen.

– På torsdag skal det blåse opp, og det er lovende. Vind gir bevegelse i isen. Hvis skipet løsner da, så er det i Longyearbyen til helgen. Hvis ikke kan det fort drøye til romjula, sier ekspedisjonens koordinator Lars Ebbesen til Svalbardposten.

Mannskapet om bord på skipet bruker både motorsag, vinsjer og krana på båten for å komme seg løs, men har foreløpig ikke lykkes.

Ousland og Horn forlot Nome i Alaska med seilbåt 25. august og ankom iskanten 12. september. Siden da har de gått på ski over isen i Polhavet via Nordpolen. Lørdag 8. desember nådde de skipet sammen med de to hjelperne fra Lance som tirsdag i forrige uke la ut fra skipet for å møte dem.

Da hadde de to polfarerne vært 87 dager på isen. Ekspedisjonen avsluttes når de har kommet seg til Longyearbyen.

