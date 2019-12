VG: Drapssiktet i Sola tidligere dømt for vold mot politiet

innenriks

Alle de siktede er i 20-årene. De er bosatt i Rogaland, ifølge politiet.

En av dem ble pågrepet tirsdag kveld, mens de to andre ble pågrepet natt til onsdag. Alle de tre er kjenninger av politiet.

– Minst én av de tre er domfelt ved flere anledninger, sa påtaleansvarlig Lars Ole Berge på en pressekonferanse onsdag.

De tre skal fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Har sikret bilen

Politiet gikk tidlig ut og etterlyste bilen til den avdøde mannen. Onsdag har politiet funnet en bil utenfor Ølberg kai. Det er i nærheten av der den døde mannen ble funnet mandag.

Ifølge NRK tror politiet at mannen ble drept fordi de siktede skulle stjele bilen hans.

Bilen, en svart Opel Astra, har vært en sentral del av politiets etterforskning. Onsdag ettermiddag bekrefter politiet at kjennemerkene på bilen i vannet stemmer overens med avdødes bil.

Tidligere dømt for vold

De tre personene ble pågrepet på ulike steder i Rogaland, ifølge påtaleansvarlig Berge.

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på grunnlaget for mistanke mot dem, sa han på pressekonferansen.

Ifølge VG er en av de tre siktede tidligere er dømt for å ha kloret og bitt to politibetjenter. Han er også dømt for å ha tent et bål på scenen i en nedlagt kino i Evje. Dette førte til at bygget ble totalskadd.

Avdøde er fra Bryne

Den avdøde er en 44 år gammel mann fra Bryne. Han ble funnet død på Regestranden utenfor Stavanger lufthavn mandag ettermiddag.

44-åringen ble sist sett på et kjøpesenter i Bryne søndag ettermiddag.

Den avdøde ble obdusert tirsdag, men politiet ønsket tirsdag ettermiddag ikke å gå i detalj på hva de fant. Ifølge både NRK og VG hadde mannen synlige skader.