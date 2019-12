innenriks

Det skriver politiet i en pressemelding fredag.

Han er 44 år gammel og fra Bryne.

Politiet skriver videre i pressemeldingen at de mener de har «god kontroll» på saken, og at etterforskningen blir nedskalert i løpet av helgen.

To personer i 20-årene er varetektsfengslet. De to er siktet for drap og medvirkning til drap. En tredje person blir framstilt for fengsling fredag, siktet for medvirkning til drap.

