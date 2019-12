Norskpakistaner løslatt i narkotikasak i Dubai

innenriks

Det bekrefter mannens forsvarer John Christian Elden til VG.

– Oslo tingrett oppnevnte meg som offentlig forsvarer for ham da han ble pågrepet i Dubai etter anmodning fra Kripos. Jeg noterer at myndighetene i Dubai nå har løslatt ham da Norge ikke har påvist overfor dem at han med skjellig grunnlag kan mistenkes for noe lovbrudd, noe han også bestrider selv, sier Elden til VG.

Ifølge NRK knytter mannen seg til et internasjonalt narkotikanettverk, og han er siktet for innførsel av over 560 kilo narkotika til Norge. Kripos har siktet ham for grove narkotikaovertredelser.

Til VG sier Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos at de ikke har offisiell informasjon om at mannen skal være løslatt, og at de vil ta kontakt med myndighetene i Dubai til uken.

– Siktelsen er opprettholdt fra vår side, sier han til avisen.

(©NTB)