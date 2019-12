Vil sprenge steinblokk ved rassted på E18 tirsdag

innenriks

– Etter en risikovurdering er det bestemt at hele blokka skal sprenges ned i én salve. Årsaken til det er en risiko for at blokka kan rase ned ukontrollert, dersom den skulle sprenges ned i deler, slik man tidligere hadde tenkt. Det planlegges nå for sprenging tirsdag morgen, heter det i en pressemelding fra Vegvesenet søndag kveld.

– Når blokka er sprengt ned, må det vurderes om det er behov for ytterligere rensking av fjellskjæringa. Det vil også bli tatt en grundig inspeksjon av resten av fjellskjæringa på hele strekningen inn mot tunnelen, opplyser Vegvesenet, som anslår at veien kan åpnes med to kjørefelt mot slutten av uka.

(©NTB)