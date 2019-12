Høyres lederkabal blir liggende til over jul

innenriks

Høyres valgkomité holdt møte mandag, men har ikke landet på noe ennå, opplyser valgkomiteens leder Harald Furre.

– Vi diskuterte bare hvilke innspill vi har fått på navn, og hvilke ideer vi har selv til de posisjonene som skal bekles. Vi har hatt gode diskusjoner, men foreløpig har vi ikke trukket noen konklusjoner eller delkonklusjoner, sier Furre til NTB.

Han legger til at partiorganisasjonen har frist ut året til å komme med innspill til valgkomiteen.

– Så vi vil ikke konkludere på noe før i begynnelsen av januar.

Krav om tydeligere klimaprofil

Neste møte i valgkomiteen er planlagt 7. januar. Så blir det innstillingsmøte i begynnelsen av februar.

Høyres landsmøte holdes 27.–29. mars neste år.

I arbeidet med innstillingen må valgkomiteen veie en rekke hensyn mot hverandre, understreker Furre. Behovet for kontinuitet må veies mot behovet for fornyelse, distriktsrepresentasjonen må ivaretas, og de rendyrkede politiske broilerne må suppleres av folk med annen erfaring.

Samtidig etterlyser mange en tydeligere stemme fra Høyre i klimasaken, ifølge Furre.

– Det er nok behov for å bygge profiler som har en tydelig posisjon når det gjelder klimapolitikk og det grønne skiftet.

Bru får favorittstempel

Dagbladet skriver mandag at stortingsrepresentant Tina Bru – som er partiets klimapolitiske talsperson og dermed en av de tydeligste Høyre-stemmene i grønne spørsmål – er styrket som kandidat til å overta som 2. nestleder i partiet.

Hun vil i så fall erstatte helseminister Bent Høie, som har varslet han ikke ønsker gjenvalg.

Bru selv har overfor Aftenposten bekreftet at hun stiller seg til disposisjon for partiet.

Furre bekrefter for sin del at Bru et navn som diskuteres. Men valgkomiteen har en håndfull navn å ta av, tilføyer han.

Ingen er fredet

Et annet spørsmål er rollen til kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Sanner har sagt at han ønsker gjenvalg som 1. nestleder, men Aftenposten skriver mandag at medlemmer av valgkomiteen og Unge Høyre åpner for å vrake ham.

– Vi trenger fornyelse i ledelsen. Partiet vil derfor ha godt av to nye nestledere nå og at vi ikke bare erstatter Bent Høie. Begge har vært nestledere lenge, sier Lise Berger Svenkerud i Høyres valgkomité til avisen.

Furre bekrefter at alle navn vurderes.

– Ingen er fredet, og ingen er garantert videre posisjoner her. I det ligger det jo også at Jan Tore Sanners rolle diskuteres. Det eneste jeg har formidlet, er at jeg tror vi i valgkomiteen vil dumme oss ut hvis vi ikke foreslår gjenvalg av Erna Solberg, sier han etter mandagens møte.

Furre legger til at han ikke opplever diskusjonene som konfliktfylte.

– Det er mange bra folk å velge imellom, og det er ikke fløyer og maktkamp, fastholder komitélederen.

