Ingen pågripelser etter gullsmedinnbrudd i Porsgrunn

Politiet ble varslet om innbruddet i forretningen klokken 2.26 da alarmen gikk. Det viste seg da at en stor stein var kastet inn gjennom inngangsdøra, og at en glassmonter inne i butikken var knust.

– Tyven har kommet seg unna med gullkjeder, gullringer og diamantringer til en ukjent verdi, sier oppdragsleder Jan Tore Gregersen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Til Telemarksavisa sier innehaveren, Eivind Toska, at han ikke har oversikt over hvor mye som er forsvunnet, men sier at en av ringene som er borte, hadde en prislapp på 32.000 kroner.

Politiet forsøkte å lete etter innbruddstyven med hund, men uten resultat. Det er foretatt sporsikring på stedet, og eieren av forretningen har sikret lokalet etter innbruddet. Politiet skal også innhente opptak fra overvåkingskameraer i området.

Det hele skal ha blitt utført på rekordtid, ifølge Varden. Gullsmed Toska opplyser at vekteren var på stedet bare tre minutter etter at alarmen gikk. Han tror det er proffer som står bak.

En person skal ha blitt observert løpende fra stedet, men det er uklart om vedkommende har noe med innbruddet å gjøre.

