Mann (50) dømt for å ha penetrert hunden sin

innenriks

Mannen, som er bosatt i Bergen, forbys også å ha hund i to år, skriver avisen.

Saken kom i politiets søkelys i forbindelse med etterforskningen av en annen sak der 50-åringen var anmeldt for å ha dratt ned bleie og truse på en liten jente på et kjøpesenter, samt for å ha tatt bilder av et barn han var fadder for.

I februar ble han pågrepet av politiet, som blant annet tok beslag i mannens mobiltelefon. I gjennomgangen av beslaget fant politiet at mannen ved seks anledninger hadde filmet at han penetrerte sin egen hund, ifølge BA. I tillegg til 90 dagers fengsel er mannen dømt til å betale oppreisningserstatning på 10.000 kroner til jenta han tok bilder av og til å betale ytterligere 3.000 kroner til barnets foreldre.

