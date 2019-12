Ambulansekaprer godtar videre varetektsfengsling

innenriks

På grunn av gjentakelsesfare vil politiet be om fire nye uker i varetekt for 32-åringen, opplyser politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til NTB.

Den siktede mannen godtar videre fengsling. Det blir ikke holdt fengslingsmøte i retten. Fengslingsspørsmålet avgjøres i stedet ved kontorforretning, opplyser mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen til NTB.

Uendret siktelse

Mannen kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo 22. oktober i år. Ambulansen kjørte i vill fart mot Torshov der mannen til slutt ble overmannet. Han har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen.

Siktelsen mot mannen er ikke endret, opplyser Kirkhorn. Mannen er siktet for drapsforsøk på et eldre ektepar, en mor og et tvillingpar på sju måneder som lå i en barnevogn.

Våpen og narkotika

Mannen er også siktet for befatning med våpen og oppbevaring av en betydelig mengde narkotika.

Han har benektet hovedpunktet i siktelsen om at han forsøkte å kjøre ned folk med vilje.

Spesialenheten for politisaker etterforsker politiets opptreden under ambulansekapringen. Under jakten på mannen avfyrte politiet minst 19 skudd mot ambulansen, men ingen ble truffet av skuddene.

