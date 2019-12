Eksplosjon i Stavanger – én person til sykehus

innenriks

Det skal ikke være fare for andre, skriver politiet på Twitter. Politiet fikk melding om eksplosjonen klokka 18.43 onsdag.

– Vi har en viss formening om hva det er som har skjedd, sier operasjonsleder Nikolai Austerheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han understreker at det ikke er fare for andre, og at de i utgangspunktet ikke mistenker noe kriminelt, men at de jobber med å få bekreftet det.

Politiet har ikke snakket med mannen som var i leiligheten, da han er under behandling på sykehuset,

Ifølge NRK er det en liten gassbeholder som har eksplodert.

(©NTB)