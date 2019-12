Sju års fengsel for drapsforsøk med sparkesykkel

innenriks

Lagmannsretten opprettholder dermed Oslo tingretts dom fra i sommer for drapsforsøk.

29-åringen er også dømt til å betale over 2,2 millioner kroner i oppreisning og erstatning til fornærmede.

Voldsepisoden fant sted i Møllergata i Oslo sentrum rett før midnatt natt til onsdag 11. juli i fjor.

Retten konkluderer med at 29-åringen ranet til seg fornærmedes sparkesykkel og slo ham «minst tre ganger med betydelig kraft i ansiktet» med knyttneven før han slo ham i hodet med en sparkesykkel. Offeret fikk livstruende skader og ville ha mistet livet, var det ikke for at han raskt fikk helsehjelp.

Den sakkyndige i saken konkluderte med at fornærmede hadde en invaliditetsgrad på 100 prosent. I dommen kommer det fram at fornærmede «uten tvil» vil være ufør. Mannen er avhengig av helsehjelp hver dag.

Et annet offer, en mann i 40-årene, slapp fra det uten alvorlige skader da han ble sparket i hodet. En 30 år gammel landsmann av 29-åringen ble i tingretten dømt til fem måneders fengsel for forholdet.

Han trakk sin anke før saken skulle opp i lagmannsretten. Tingrettens dom blir derfor stående.

