Solberg: Et ønske fra Frp å ha begge nestlederne i regjering

Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag takket statsministeren nylig avgått statsråd Kjell Børge Freiberg for samarbeidet og for innsatsen i regjeringen, og Sylvi Listhaug for innsatsen for eldre- og folkehelseminister.

Solberg sier at regjeringsendringene ikke først og fremst skjer for å skape entusiasme.

– Bakgrunnen for dette skiftet er også et ønske fra Fremskrittspartiet om å ha to av sine nestledere i regjering for å sitte tett på, kunne følge med og være gode ambassadører for helheten i regjeringens politikk, sier Solberg.

