Julegrana på Hamar gjenreist etter hærverk

Det melder Hamar Arbeiderblad.

Politiet fikk melding fra en tilfeldig forbipasserende rundt klokken 4.30 torsdag morgen om at juletreet lå langstrakt på torget.

Oppfordres til å melde seg

Video politiet har sikret seg fra stedet, viser at grana deiser i bakken klokken 3.02.

– Den viser også at en person feller grana. Det er over på ganske kort tid, sier politistasjonssjef Bjørn Lier til avisen, og oppfordrer samtidig personen som har gjort det, til å melde seg.

Operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt sier til NTB at politiet foreløpig ikke har noen mistenkte, men at de har noen ledertråder og vil etterforske saken videre.

– Vi har også fått bekreftet at det må ha blitt brukt en motorisert sag av en viss type, forteller Solberg.

– Rent hærverk

Ordfører Einar Busterud fikk en dårlig start på dagen med nyheten om julehærverket, og han var raskt ute med å si at kommunen vil anmelde saken.

– Dette er rent hærverk. Hvis du legger så mye bry og energi i å ødelegge for tusenvis av andre… Hva er poenget? Dette må åpenbart være planlagt. Dette er ikke noe man gjør etter å ha vært på puben. Hvis noen har så mye overskudd at de får seg til å gjøre noe sånt, da burde de heller bruke det overskuddet til noe mer nyttig, tordnet ordføreren til Hamar Arbeiderblad.

