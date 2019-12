KNM Maud får seilingsforbud etter avvik

innenriks

– Avvikene har blitt avdekket i forbindelse med at fartøyet måtte sertifiseres på nytt. De var av en slik karakter at det anbefales at fartøyet legges til kai, sier kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til Bergens Tidende.

Det er sikkerhetsselskapet DNV GL som har kommet med anbefalingen.

Herland har ikke kjennskap til hvilke avvik det er snakk om, men ifølge en rapport fra Forsvarets materielltilsyn som avisen har fått innsyn i, omhandler avvikene «materiellsikkerhetsmessige forhold».

Forsvarets eget tilsyn avdekket samtidig to avvik klassifisert som «kategori 2». Det vil si at de kan «minske sikkerhetsstandarden og muligens bringe materiellsikkerheten i fare», ifølge rapporten.

Besetningsmedlemmer har fortalt at enkelte prosedyrer ikke følges om bord og gitt uttrykk for at den underliggende ansvarsfordelingen er uklar.

Målet er å ha fartøyet i drift i løpet av andre kvartal av 2020, ifølge Herland.

KNM Maud hadde en prislapp på 2,2 milliarder kroner. Forsvaret døpte skipet i mai.

