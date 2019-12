Mann erklært død etter å ha blitt funnet på skjær i Telemark – fortsetter søk i vannet

innenriks

– Mannen ble funnet på land på et skjær. Vi har mistanke om at han har kjørt på et skjær, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Den døde mannen er foreløpig ikke identifisert. Det pågår samtidig fremdeles søk etter mulige andre personer på stedet.

– Vi fortsetter søk med fullt mannskap. Vi vet ikke om det kan ha vært noen andre i båten, og vi vil fortsette søk og drive annen etterforskning til dette er avklart, sier Johnsrud.

Mannen ble funnet etter at en melder ringte inn til politiet etter at det ble funnet en mindre fritidsbåt som lå med kjølen opp i nærheten av noen skjær ved Skåtøy i Kragerø.

– Vi vet ikke når dette har skjedd, sier Johnsrud.

Politi, brannvesen, redningsskøyte og redningshelikopter jobber nå på stedet. Samtidig er dykkere på vei for å bidra i søket etter flere mulige passasjerer.

