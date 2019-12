En person til sykehus etter trafikkulykke i Ålesund

innenriks

Ulykken skjedde på E136 ved Skuggentunnelen i Ålesund, og politiet fikk melding om den klokken 23.38.

Om lag en time etter ulykken meldte politiet at de framstår som lettere skadd.

Innsatsleder på stedet opplyser til Sunnmørsposten at en person er sendt til sykehus, mens to er fraktet til legevakt for undersøkelse.

Politiet har opplyst til NTB at to av dem skal ha pratet og vært oppegående etter ulykken.

– Det ser ut til at den ene bilen skulle stanse på siden for å snakke med en bil som sto med nødblinken på, og så ble den kjørt på bakfra, sa operasjonsleder Leir Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB like over midnatt til mandag.

Det er store materielle skader på bilene.

Trafikken var i en periode etter ulykken sperret i begge retninger. I 1-tiden natt til mandag ble veien åpnet igjen.

