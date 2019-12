Askøy tilbyr innbyggerne erstatning etter vannforurensningen

innenriks

På kommunens hjemmeside skriver de at strømutgiftene for de fleste til koking av drikkevann i seks uker vil ligge på 100 kroner.

– Noen husstander har hatt kokevarsel i to perioder, andre i bare én. Etter en helhetsvurdering, der vi har lagt vekt på ekstrautgifter til strøm til koking av vann, samt betydningen av det å ha enkel tilgang til drikkevann for forbrukeren, settes prisavslaget til 200 kroner per periode med kokevarsel, skriver kommunen.

De tilføyer at det er vanskelig å fastsette verdien av det å ikke ha drikkevann i kranen.

(©NTB)