Alle ambulanseflyene i Finnmark ute av tjeneste på grunn av sykdom

innenriks

Babcock skal leie inn et ekstra jetfly fra Sverige som vil være på plass i Alta i løpet av dagen, skriver selskapet i en pressemelding.

– I dag er alle flyene i Finnmark ute av tjeneste på grunn av sykdom. Det jobbes kontinuerlig med å fylle hullene i vaktplanene etter hvert som sykemeldinger kommer inn, heter det fra selskapet.

Babcock varsler at det uansett vil være redusert tilgjengelighet for ambulansefly i dagene som kommer.

– Flere piloter ved ambulanseflybasene i Kirkenes og Alta har blitt rammet av sykdom. Dette vil redusere tilgjengeligheten for ambulansefly de nærmeste dagene, skriver selskapet.

Driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock Norge sier at selskapet prøver å fylle hull i vaktplanen, men at julehøytiden gjør situasjonen ekstra krevende.

– Vi har 103 piloter i selskapet, inkludert stand by-piloter som skal ta over vakter ved sykdom. Men når vi har så mange piloter som er syke samtidig, er vi også avhengig av at piloter som ikke er på vakt, både kan og ønsker å steppe inn der vi har behov. Vi er i tillegg avhengig av at det går rutefly som gjør at de kommer seg fram til basene, sier Sjurelv.

(©NTB)