Erna Solberg endrer nyttårstalen etter Ari Behns selvmord

Det bekrefter Statsministerens kontor overfor Dagbladet.

– Psykisk helse og selvmord har i lang tid vært et viktig tema for statsministeren og er det også i nyttårstalen som ble spilt inn før jul. I lys av Ari Behns bortgang er det ønskelig å gjøre noen justeringer i denne delen av talen, av omsorg for alle som var glad i Ari Behn, og som nå er berørt av det som har skjedd, sier Ida Dahl Nilssen ved Statsministerens kontor til avisen.

Erna Solberg skrev også et innlegg på Facebook torsdag i forbindelse med forfatterens bortgang.

– Jeg vil få uttrykke min dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i anledning hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle som var glad i ham, skrev Solberg på Facebook.

Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember, 47 år gammel.

