Luftambulanse-beredskapen i Finnmark normal igjen etter sykdomsutbrudd

innenriks

Fredag ettermiddag var ambulanseflytjenesten tilbake i normal beredskap, melder Luftambulansetjenesten på sine nettsider.

2. juledag ble flere piloter på flyene på basene i Kirkenes og Alta rammet av sykdom, noe som førte til at alle ambulanseflyene i Finnmark sto på bakken. Ifølge Luftambulansetjenesten ble sju av ti piloter syke samtidig, og det tok tid å finne nok mannskap som kunne jobbe ekstra på kort varsel.

Samtidig gjorde manglende ruteflytilbud i helligdagene det vanskelig å få mannskapet fram til basene i Finnmark.

Tilbake igjen

Fredag formiddag meldte Luftambulansetjenesten om nok et beredskapsavbrudd i Kirkenes. Samtidig var et Bell-helikopter fra Forsvaret utstasjonert der og i beredskap.

Overfor NTB bekrefter kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten fredag ettermiddag at Kirkenes-flyet igjen er i beredskap. Dermed er det tilgjengelige fly på alle baser, og ved hjelp av reisepiloter er så godt som alle vakter dekket opp til over nyttår.

– Det forventes dermed god beredskap fremover med mindre det oppstår nye sykdomstilfeller, skriver Luftambulansetjenesten.

Jetfly fra Sverige

I Alta har operatøren Babcock hentet inn et ekstra jetfly fra Sverige første del av dagvakten, men dette kan ikke lande på kortbaneflyplasser.

Den innleide ambulansejeten kan kun lande på langbanene, men vil avlaste kortbaneflyene slik at de kan holdes av til å opprettholde beredskapen på kortbanenettet.

Som et tiltak skjermes kortbaneflyene i Tromsø og Bodø for nødvendige oppdrag i Nord-Norge og spesielt Finnmark, og tjenestens andre fly brukes i større grad enn vanlig til å løse oppdrag nordover.

Flyene ved de to basene er vasket ned og desinfisert. Og det jobbes med å vaske ned de to basene. Inn til det er gjort bor besetningene på hotell for å unngå mulig smitte.

Vasker fly og baser

Babcock tar høyde for at pilotene er rammet av en smittsom sykdom og opplyste torsdag at både fly og baser vaskes ned for å hindre eventuelt videre smitte. Friske piloter skilles fra de syke, og piloter som kommer for å overta, blir innkvartert på hotell til basene er klargjort.

– Vi har 103 piloter i selskapet, inkludert stand by-piloter som skal ta over vakter ved sykdom. Men når vi har så mange piloter som er syke samtidig, er vi også avhengig av at piloter som ikke er på vakt, både kan og ønsker å steppe inn der vi har behov. Vi er i tillegg avhengig av at det går rutefly som gjør at de kommer seg fram til basene, sa driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock Norge i en pressemelding.

Babcock har oppfordret alle ansatte til å ta influensavaksine, men understreker at det er frivillig å vaksinere seg.

Tekniske problemer

Ambulanseflytjenesten har vært i hardt vær i forbindelse med en rekke utfordringer i desember. Babcock måtte sette flere av flyene sine på bakken grunnet tekniske problemer, noe som rammet beredskapen i Nord-Norge.

Først 20. desember var alle luftambulanseflyene tilbake i normal drift. Da ble også mesteparten av den ekstra beredskapen trappet ned.

(©NTB)