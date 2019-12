KrFs generalsekretær sier partiet må godta noen Frp-seire

innenriks

Geir Morten Nilsen (41) kom fra stillingen som konsernsjef i Mediehuset Dagen, da han i sommer overtok som generalsekretær i KrF. Da avløste han Hilde Frafjord Johnson, som hadde sittet i tre år, men som ville gi seg etter at KrF valgte å gå inn i regjering.

– For å ha regjeringsmakt og få innflytelse må KrF godta at Frp også får seire, slår Nilsen fast i et intervju med Dagbladet.

– Det er noen ganger enklere å være et opposisjonsparti som kan reise fanen høyt i alle saker, men da har man også tilsvarende mindre innflytelse på styringen av landet, sier han.

Nilsen har tidligere sagt at sekulariseringen har kommet for langt i det norske samfunnet, og at det er mindre toleranse for tro. Han utdyper dette slik overfor Dagbladet:

– Det jeg mener, er at man må få være fri til å mene og tro uten å bli ekskludert, stigmatisert og hetset. Hvis ytringsrommet innsnevres slik at du må være «rettenkende» for å være en del av dette samfunnet, da er det et samfunn vi ikke vil ha, sier Nilsen.

KrF hadde i desember en gjennomsnittlig oppslutning på 3,4 prosent på meningsmålingene. Måneden før var snittet 3,3 prosent.

