– Vi er sterkt preget av Ari Behns død

innenriks

– Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa kongen i sin nyttårstale, som ble sendt på NRK nyttårsaften.

Han minnet om at nyttårsaften er en kveld fylt av håp og forventning, men at mange av oss går inn i det nye året med sorg i hjertet.

– Mine tanker er i kveld særlig hos alle dem som går ut av det gamle året med et sorgfullt tomrom etter noen de var glade i, sa kongen.

– Så mørkt at ingenting hjelper

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag.

– Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre. Fattigere – uten den de var glad i, sa kongen i talen.

Han pekte på at uvissheten om hva som skal møte oss, gjør oss alle sårbare.

– Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs.

Kongen legger bak seg et aktivt år, med flere reiser rundt omkring i landet. Og han forteller at han blir rørt av det han ser.

– Vi opplever et folk som bryr seg om sine medmennesker. Som bidrar i frivilligheten. Som kjemper for sine små lokalsamfunn – og for at andre skal ha det bra. Disse møtene gjemmer vi på som våre kjæreste fortellinger om hvem vi er og hva vi er laget av, sa han.

– Livet er skjørt

Videre trakk kongen linjer tilbake til andre verdenskrig, og han framhevet tillit og samarbeid som viktig for gjenoppbygningen av landet.

– De fem mørke krigsårene hadde skapt mistillit og mistenksomhet blant oss. I oktober var jeg i Kirkenes for å markere frigjøringen av Øst-Finnmark, som betydde begynnelsen på slutten av krigen. I året vi nå går inn i skal vi minnes at det er 75 år siden freden kom, sa kongen.

Han påpeker at vi fremdeles trenger «hell og hardt arbeid» for å styrke landet vårt og hverandre.

– For freden er skjør. Tilliten er skjør. Og livet er skjørt. Det blir vi stadig minnet om.

(©NTB)