Samfunnssikkerhetsministeren ønsker ikke forbud mot fyrverkeri

– Vi kan nok ikke forby alt vi ikke liker, men vi må ta hensyn til både to- og firbeinte, sier statsråden til TV 2.

Tall fra Dyrebeskyttelsen viser at 71 prosent av oss ønsker et forbud mot privat oppskyting av raketter. I en undersøkelse Norstat har utført på vegne av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO, som ble publisert nå i romjulen, svarte 67 prosent av de spurte at de er enige eller noe enig i at det er riktig å forby privat bruk av fyrverkeri på nyttårsaften.

– Ta hensyn – bruk beskyttelsesbriller

Øyelege Nils Bull på Haukeland universitetssjukehus vil ha et forbud mot at private får sende opp raketter og fyrverkeri.

– I dag er det ikke trygt for folk på nyttårsaften. Mellom 200 og 300 mennesker får skader av raketter hvert eneste år. Så myndighetene må sørge for et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri, sier Bull til TV 2.

Men Bull får ikke støtte fra Tybring-Gjedde.

– Man må bruke beskyttelsesbriller, man må ta hensyn til både seg selv og omgivelsene. Hvis så mange som 70 prosent av befolkningen ikke ønsker å skyte opp raketter privat, så vil bruken raketter gå ned. Jeg synes ikke det gjør noen ting, sier hun.

Færre alvorlige øyeskader

I 2016 anslo fyrverkeriimportøren Svea overfor Aftenposten at det selges fyrverkeri for rundt 325 millioner kroner årlig her i landet. Senere år skal omsetningen ha falt noe.

Raketter med styrepinne ble forbudt i Norge 2008. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det ble registrert ni øyeskader i forbindelse med nyttårsfeiringen i fjor. Lette øyeskader som blir behandlet ved legevakt blir ikke regnet med i oversikten. Før pinnerakettforbudet var antallet registrerte alvorlige øyeskader i snitt cirka 20 per år.

